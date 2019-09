Donald Trump zapowiada, że wkrótce będzie w Polsce. "Kochamy naszych polskich przyjaciół"

Korespondent Polskiego Radia w USA zapytał Donalda Trumpa o przesłanie dla Polski z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. - Gratuluję Polsce. To wspaniały kraj i naród. Mamy wielu Polaków w naszym kraju, może nawet 8 milionów - powiedział Donald Trump. - Kochamy naszych polskich przyjaciół. Będę w Polsce wkrótce - dodał.

Przypomnijmy: Donald Trump planował przylecieć do Polski na odbywające się uroczystości rocznicy wybuchu II wojny światowej. Plany pokrzyżował huragan Dorian, który według prognoz może uderzyć we Florydę. Prezydent USA uznał, że powinien monitorować sytuację na miejscu. Trump w niedzielę ma się udać do Federalnej Agencji Zarządzania Kryzysowego. Prezydenta reprezentował w Warszawie Mike Pence.

Mike Pence w Warszawie

W czasie swojego przemówienia amerykański wiceprezydent kilkakrotnie cytował słowa Donalda Trumpa, jakie padły w Warszawie w lipcu 2017 roku. Mike Pence zapewniał, że silny sojusz Stanów Zjednoczonych i Polski zapewnia bezpieczeństwo innym sojusznikom obu krajów. - Ameryka i Polska będą nadał stały w obronie wszystkich naszych sojuszników we wspólnym interesie obronnym. Ameryka i Polska będą nadal wzywać sojuszników do wywiązania się ze wzajemnych obietnic. Amerykanie i Polacy wiedzą, że silny sojusz wolnych, suwerennych i niepodległych narodów jest najlepszą obroną naszej wolności teraz i zawsze - mówił Mike Pence.