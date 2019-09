USA. Huragan Dorian osiągnął najwyższą, piątą kategorię. Donald Trump: Niech Bóg ma was wszystkich w opiece

Jak podaje "The Guardian" huragan Dorian w niedzielę 1 września otrzymał piątą, najwyższą kategorię w skali Saffira-Simpsona. Oznacza to wiatr wiejący z prędkością powyżej 250 km/h oraz wzrost fali powodziowej do ponad 5,5 metrów. Klasyfikacja ta określa także potencjalne zagrożenia, wśród których wymienia się m.in. całkowite zerwanie dachów domów i innych budynków, całkowite zniszczenie budynków z możliwością rozerwania mniejszych konstrukcji, powodzie na dużym terenie i konieczność ewakuacji ludności.

REKLAMA

Huragan Dorian osiągnął najwyższą, piątą kategorię: Będziemy się modlić i mieć nadzieję na najlepsze, ale musimy się przygotować na najgorsze

Zgodnie z raportem Narodowego Centrum Huraganów Dorian znajduje się około 60 kilometrów na wschód od wyspy Wielkie Abaco i 360 kilometrów na wchód od West Palm Beach znajdującej się na Florydzie. Huragan przemieszcza się z prędkością do 13 kilometrów na godzinę. Obecna siła wiatru to aż 260 km/h. Huragan Dorian powoli dociera do północnych wysp wchodzących w skład archipelagu Bahamów, a zwłaszcza w okolice wysp Wielkie Abaco i Wielkie Bahamy. Według prognoz amerykańskiego NHC ekstremalne wiatry i sztorm mają trwać na tym obszarze przez kilkanaście godzin. Dorian będzie przesuwał się w okolicach Bahamów w sumie przez dwa dni.

Władze archipelagu wezwały mieszkańców do "podjęcia natychmiastowych kroków w celu ochrony życia i mienia". Szef krajowej agencji zarządzania kryzysowego Don Cornish na konferencji prasowej ostrzegał: - Gdy wiatr osiągnie pewną siłę, nie będziemy w stanie już w żaden sposób zareagować. Możemy nie mieć zasobów, by szukać osób, które znajdą się w niebezpieczeństwie.

Apel ten skierowany został zwłaszcza do mieszkańców Grand Cay i Sweeting Cay, gdzie niektóre osoby zignorowały obowiązkowe nakazy ewakuacji. Władze archipelagu obawiają się, że fala sztormowa, która może osiągnąć wysokość nawet 6 metrów, w całości zaleje niektóre z wysp - "Będziemy się modlić i mieć nadzieję na najlepsze, ale musimy się przygotować na najgorsze" - napisał bahamski minister rolnictwa Michael Pintard.

Donald Trump ostrzega przed huraganem Dorian: Bądźcie ostrożni. Niech Bóg ma was wszystkich w opiece

Prezydent Stanów ZjednoczonychDonald Trump na swoim Twitterze ostrzega, że Dorian będzie "najbardziej rozległym huraganem", który obejmie Florydę, Karolinę Północną i Południową oraz stany Georgia i Alabamę. - Wygląda na to, że będzie to największy huragan w historii. Bądźcie ostrożni. Niech Bóg ma was wszystkich w opiece - dodał na końcu wpisu. Według prognoz synoptyków Dorian uderzy we Florydę w nocy z poniedziałku na wtorek: "Dorian ma zwolnić i skręcić na północ, gdy zbliży się do wybrzeża najbardziej zagrażać nam będzie fala sztormowa i huraganowy wiatr", powiedział starszy doradca w NHC Richard Pasch.

W 2016 roku podobną drogą morską podążał huragan Matthew, który spowodował szkody w wysokości setek milionów dolarów. Z powodu wiatru, sztormu i powodzi śródlądowych w USA zmarło wtedy 47 osób, a w sumie aż 603 osoby (huragan objął poza Stanami Zjednoczonymi także Haiti, Dominikanę, Kubę, Kolumbię oraz Saint Vincent i Grenadyny).