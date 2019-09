Papież Franciszek spóźnił się na Anioł Pański. Wyjaśnił wiernym, że na 25 minut utkwił w windzie

c.t.k godzinę temu Oceniono 9 razy 3

Ch*j mnie to obchodzi, że utknął w windzie, ważne jest to, że naszych klech za pedofilię nie potępił, bo jego spec od zwalczania pedofilii, do Polski przyjechał "w innej sprawie".

Przyczyną ostrej reakcji w Chile, było to, że owce zaczęły kościoły podpalać.

U nas nie i dlatego cała sprawa po kościach się rozeszła, a potem te kości zostały zamiecione pod dywan.