Całkowicie porzucono temat Uchodźców. Nikogo z Nowoczesnych to już nie interesuje. Schet? A Oni płyną, płyną, płyną... Komisarz EU już wprost mówi o przesiedleniach:



Https://www.welt.de/politik/ausland/article199473030/Fluechtlinge-EU-Kommissar-Avramopoulos-fordert-mehr-Umsiedlungen.html



Tak jak Himmler na Zamojszczyźnie w 1942 roku, wtedy też to się nazywało Umsiedlungaktion. Kolejne niemieckie maniactwo. Ja wymiękam.



Schet to brutal, skrzywdził Rafała trzaskającego. Naturalne scenariusze dla Rafała:



-witanie Uchodźców, tak jak Richard Gere (ale nie przyjmowanie do swojej rezydencji, o nie)

-radosne pląsanie na Paradach Równości

-ratowanie klimatu z Gretą



a tu teraz biedak musi się zajmować jakimś g... kolektorem spartolonym przez p. Bufetową... o czasy! o obyczaje!



W kwestii długopisów, czy wiecież że sławny Węgier Biro technologię dopracował w Argentynie podczas II wojny?