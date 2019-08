Trump nie chciał zdjęć z córką, bo uważa ją za otyłą? Za takie "rewelacje" posadę straciła jego asystentka

wiejski.empedokles 14 minut temu Oceniono 1 raz -1

W US to od dawna funkcjonuje jako żart, że Trump nie wie nawet, jak Tiffany ma na imię, bo kojarzy tylko Ivankę, Dona Jr "and the other morron"- Erica . A kojarzy ją dlatego, że mu się podoba- parokrotnie mówił w wywiadach, że gdyby nie była jego córką to by się z nią umówił, bo jest bardzo w jego typie, pytany o to co ich łączy (w sensie zainteresowań), bez mrugnięcia okiem odpowiedział "I would say sex". Ivanka jest z resztą od małego przygotowywana do bycia Królową a Tiffany jest taka jakby z Brzeszcz.