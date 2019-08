Trump zostaje w USA przez huragan na Florydzie. Ważny stan w wyborach, ma też tam cenne posiadłości

Megalodon akwaryjny pół godziny temu Oceniono 8 razy 4

I co ja teraz powiem kuzynowi Maurycemu z pod Wąchocka który specjalnie na okazje przyjazdu Trumpa wybrał się z rodziną do Warszawy aby na trasie przejazdu go zobaczyć, huraganem trumpa nie wytłumaczę ponieważ Maurycy nie wie co to huragan!!