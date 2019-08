Donald Trump odwołał wizytę w Polsce. "Washington Post": Omawiano to już na początku tygodnia

Jak podaje "The Washington Post", Donald Trump, który niedawno wrócił ze szczytu G7 we Francji, nie był "entuzjastycznie nastawiony" do kolejnej zagranicznej podróży. Prezydent Trump anulował już wcześniej wizytę w Danii, gdzie miał spotkać się z premier Mette Frederiksen. Natomiast w ubiegłym tygodniu amerykański dziennik informował, że Trump skróci swoją wizytę w Polsce.

Donald Trump odwołał wizytę w Polsce

Według "WP", powołującego się na własne źródła, urzędnicy w Białym Domu już na początku tego tygodnia zaczęli omawiać ewentualne odwołanie przylotu do Polski. W czwartek na konferencji prasowej Trump jako powód swojej decyzji wskazał kierujący się w stronę Florydy huragan Dorian. Bloomberg wskazuje z kolei, że Floryda to "kluczowy swing state" (czyli w wolnym tłumaczeniu "niezdecydowany stan"), gdzie nie jest pewne, czy wygra kandydat Republikanów, czy Demokratów. W świetle nadchodzących wyborów prezydenckich w 2020 roku Trump może nie chcieć mieć po prostu złego PR-u. Z kolei "WP" w swoim artykule przypomina o innym aspekcie. Prezydent USA posiada w tym stanie wiele nieruchomości usytuowanych wzdłuż wybrzeża, m.in. luksusową rezydencję Mar-a-Lago i trzy pola golfowe.

Krzysztof Szczerski: Wizyta Donalda Trumpa przełożona

Szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy poinformował w Polskim Radiu, że Donald Trump wizytę przełożył. - To nie jest wizyta odwołana, tylko wizyta przełożona. Pan prezydent Trump bardzo wyraźnie powiedział, że chce, żeby ta wizyta doszła do skutku, że będziemy teraz szukać w kalendarzu kolejnych możliwych terminów i że też dzwoni osobiście do prezydenta w tej sprawie, to było godzinę przed tym, jak zostało to ogłoszone publicznie, dlatego że bardzo ceni sobie z panem prezydentem współpracę - powiedział Szczerski.