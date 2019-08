Amerykańska prezenterka porównała ciemnoskórego kolegę do goryla. Przepraszała powstrzymując łzy

Do sytuacji doszło na antenie kanału KOCO w Oklahoma City. Jeden z materiałów dotyczył goryla z lokalnego zoo zafascynowanego kamerą, która go nagrywała.

- Jest do ciebie trochę podobny! - powiedziała po zakończeniu materiału prowadząca program Alex Housden do swojego ciemnoskórego kolegi, Jasona Hacketta, który współprowadził program.

Prezenterka przeprasza kolegę na antenie. Ledwo powstrzymuje się od płaczu

Wypowiedź Alex Housden wywołała falę krytyki. Dzień po tym "żarcie" prezenterka przeprosiła kolegę na wizji - informuje "USA Today".

- Powiedziałam wczoraj coś, co było nierozważne, nieodpowiednie, coś, co zraniło ludzi - przyznała Alex Housden, z trudem powstrzymując łzy - Kocham cię, przez ostatnie lata byłeś jednym z moich najlepszych przyjaciół i nigdy nie zrobiłabym nic, aby cię zranić - zwróciła się do Jasona Hacketta.

Prezenter przyjął przeprosiny koleżanki, zaznaczył jednak, że bardzo go zraniły. - Ta sytuacja uczy nas, że słowa mają znaczenie - stwierdził. - Musimy zrozumieć stereotypy (...) i słowa, które głęboko ranią - dodał.