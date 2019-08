Hiszpania: 17 dzieci z "zespołem wilkołaka" wywołanym przez błąd firmy farmaceutycznej

Jak podaje "El Pais", firma farmaceutyczna Farma-Quimica Sur z Malagi omyłkowo oznaczyła lek na nadciśnienie minoksydyl, używany także jako środek na porost włosów i zadeklarowała go jako omeprazol - popularny środek stosowany na schorzenia przewodu pokarmowego. Hiszpańska Agencja Leków i Urządzeń Medycznych (AEMPS) działająca w ramach Ministerstwa Zdrowia podała, że pomyłka ta była przyczyną wystąpienia u 17 dzieci tzw. "syndromu wilkołaka".

REKLAMA

Hiszpania. Firma farmaceutyczna źle oznaczyła leki. Wywołały one "syndrom wilkołaka" u 17 dzieci

Lekarze, do których zaczęli zgłaszać się rodzice z dziećmi dotkniętymi nadmiernym owłosieniem, zgłosili problem do hiszpańskiego AEMPS, które wszczęło dochodzenie. Agencja przebadała syropy i leki stosowane przy dolegliwościach żołądkowych, co doprowadziło inspektorów do firmy Farma-Quimica Sur. Na początku sierpnia wycofano z obrotu wszystkie pomylone partie leków, a sama fabryka została zamknięta na czas nieokreślony.

- Czoło, policzki, ręce i nogi mojego syna zostały pokryte włosami... Miał brwi jak dorosły człowiek. To było przerażające, bo nie wiedzieliśmy, co się z nim dzieje - powiedziała Angela Selles z Granady. Jej syn Uriel miał tylko sześć miesięcy, kiedy po raz pierwszy zaobserwowano u niego nadmierny porost włosów. Dzięki wykryciu problemu z lekiem i odstawieniu specyfiku rodzice zauważają powolne ustępowanie objawów - Włosy wypadają bardzo powoli, a cały proces ma trwać nawet kilka miesięcy.

Syndrom wilkołaka, hipertrichoza, to zaburzenie objawiające się nadmiernym owłosieniem ciała. Osoby dotknięte tym schorzeniem skarżą się na obwite owłosienie występujące na tułowiu, ramionach, a nawet na twarzy. Jest to bardzo rzadkie schorzenie o podłożu genetycznym lub metabolicznym, ale może być wywołane także przez leki. Hiszpański nadzór sanitarny i eksperci są jednak zdania, że nadmierny porost wywołany minoksydolem powinien się cofnąć. Jak podaje AEMPS pierwszy przypadek został zdiagnozowany we wtorek w prowincji Granada na południu Hiszpanii. W sumie 10 dzieci dotkniętych zostało tym syndromem w Kantabrii, cztery w Andaluzji i trzy w w Walencji.