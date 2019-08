Premier Litwy Sailius Skvernelis choruje na nowotwór. Zamierza jednak kontynuować pracę

Saulius Skvernelis poinformował w środę, że zdiagnozowano u niego chłoniaka. Zamierza jednak kontynuować pracę na stanowisku premiera na czas leczenia. We wtorek Skvernelis przeszedł pierwszą sesję chemioterapii. Leczenie ma trwać dwa miesiące, do października.

Polityk powiedział, że nowotwór jest we wczesnym stadium. - Lekarze mają nadzieję na pełne wyleczenie. Również na to liczę - powiedział premier. Dodał, że choroba systemu limfatycznego nie dała przerzutów do innych organów.

Chłoniaka wykryto w maju podczas rutynowej kontroli przed wyborami prezydenckimi w maju. Chorobę potwierdzono podczas operacji na początku sierpnia.

Skvernelis ma 49 lat, jest premierem od 2016 roku. Wcześniej pełnił stanowisko ministra spraw wewnętrznych, był też posłem na Sejm Republiki Litewskiej. W maju kandydował w wyborach prezydenckich, zajął trzecie miejsce wśród dziewięciu kandydatów. Wybory wygrał Gitas Nauseda Zapowiedział wówczas, że zrezygnuje z urzędu premiera, ale później wycofał się z tej deklaracji.