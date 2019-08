Tatry. Burza w Niżnych Tatrach na Słowacji. Piorun poraził czworo turystów

Burza w Niżnych Tatrach na Słowacji rozpętała się w środę po południu. Czworo turystów, którzy przebywali w przełęczy Sedlo Príslop, zostało porażonych piorunem. Jedna z ofiar straciła przytomność. Towarzyszące jej osoby natychmiast rozpoczęły resuscytację krążeniowo-oddechową i w krótkim czasie udało im się przywrócić funkcje życiowe u mężczyzny. Doznał on licznych oparzeń ramion, klatki piersiowej, brzucha i kończyn dolnych. Trzech pozostałych turystów ma poparzone kończyny dolne - czytamy na stronie słowackiego Górskiego Pogotowia Ratunkowego.

Burza w Niżnych Tatrach na Słowacji. Śmigłowiec nie mógł wylądować na miejscu zdarzenia

Na miejsce zdarzenia wezwano lotnicze pogotowie z Bańskiej Bystrzycy, jednak śmigłowiec nie mógł wylądować na przełęczy ze względu na niekorzystne warunki pogodowe. Funkcjonariusze straży pożarnej dotarli do rannych za pomocą samochodów terenowych i pieszo. Kiedy pogoda się poprawiła, najbardziej ranny turysta wraz z pomagającym mu lekarzem został przetransportowany śmigłowcem do szpitala w Bańskiej Bystrzycy.

Funkcjonariusze straży pożarnej pomogli trzem pozostałym turystom i sprowadzili ich ze szlaku do samochodu terenowego straży pożarnej, który zabrał ich do miejscowości Krpácovo. Zostali tam zakwaterowani i na polecenie ratowników górskich samodzielnie udali się do szpitala.

Burza w Tatrach. Zginęło pięć osób, a 150 zostało rannych

Przypomnijmy, że w czwartek 22 sierpnia w Tatrach doszło do tragicznej w skutkach burzy. Rannych zostało ponad 150 osób, a pięcioro zginęło. Po stronie polskiej zmarło dwoje dorosłych i dwoje dzieci. Poraził ich prąd, gdy piorun uderzył w łańcuch, stanowiący sztuczne ułatwienie dla turystów. Po stronie słowackiej zginął turysta z Czech, również porażony piorunem. Najbardziej ucierpieli turyści, którzy w momencie rozpętania się burzy przebywali na Giewoncie.