Huragan Dorian zbliża się do Florydy. "Każdy mieszkaniec powinien mieć zapasy wody i żywności na 7 dni"

W stronę Stanów Zjednoczonych zmierza pierwszy duży huragan w tym roku. Dorian, bo tak go nazwano, przeszedł już nad Karaibami. Teraz znajduje się nad Portoryko i kieruje się w stronę wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych.

Huragan Dorian ominął najbardziej zaludnioną wyspę Portoryko

Żywioł przeszedł już przez Karaiby i Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Uderzył w nie jako huragan 1 kategorii, najniższej w pięciostopniowej skali. Towarzyszy mu wiatr o prędkości 140 km/h. W jego wyniku zalane zostały drogi, część terenów zmaga się z brakiem prądu - informuje CNN.

Na drodze huraganu znalazło się też Portoryko. Szczęśliwie ominął on liczącą 400 tysięcy mieszkańców aglomerację San Juan i przeszedł w rejonie rzadziej zaludnionych należących do Portoryko wysp Vieques i Culebry. Wiatr połamał drzewa i słupy sieci energetycznej, jednak nie wyrządził większych szkód.

Huragan Dorian zmierza w stronę Stanów Zjednoczonych. Najbardziej zagrożone są stany Floryda, a także Georgia i Karolina Południowa - żywioł ma tam dotrzeć pod koniec weekendu. W tym czasie jego siła ma urosnąć. Prognozy mówią, że stanie się huraganem 3 lub nawet 4 kategorii.

Władze Florydy ogłaszają stan wyjątkowy

Gubernator amerykańskiego stanu Floryda Ron DeSantis ogłosił stan wyjątkowy dla hrabstw, które znajdują się na drodze huraganu Dorian.

"Ogłaszam stan wyjątkowy, aby upewnić się, że Floryda jest w pełni przygotowana na huragan Dorian" - przekazał Ron DeSantis w oświadczeniu. Zaznaczył, że dla mieszkańców Florydy ważne jest ścisłe monitorowanie huraganu.

Gubernator dodał, że każdy mieszkaniec stanu powinien mieć zapasy, które wystarczą mu na siedem dni, w tym żywność, wodę i lekarstwa.

Według meteorologów dokładne miejsce uderzenia jest w tej chwili trudne do przewidzenia. Amerykańskie władze apelują do mieszkańców, by czekali na dalsze komunikaty i przygotowali się do ewakuacji.