Przełomowe odkrycie naukowców. Poznajcie "pradziada" Lucy sprzed 3,8 mln lat

Jak dotąd tytuł najlepiej znanego i udokumentowanego przodka ludzkości dzierżyła Lucy, której szczątki odkryto w Etiopii w 1974 roku. Jej kości datowano na około 3,2 mln lat, a odkrycie przemeblowało wiedzę naukowców na temat ewolucji. Teraz jednak, za sprawą publikacji "Nature", Lucy może ten tytuł stracić.

Etiopia: Przełomowe odkrycie naukowców

Wszystko za sprawą odkrycia w Etiopii prawie kompletnej czaszki australopiteka, która pozwoliła na odtworzenie wyglądu jeszcze starszego przodka ludzkości. Czaszka datowana jest na około 3,8 mln lat i należała do australopiteka (do tego rodzaju zalicza się też Lucy), opisanego jako Australopithecus anamensis (gdy Lucy to Australopithecus afarensis).

Wstępnie przyjmują, że to właśnie anamensis jest przodkiem dla afarensis, choć daty ich istnienia na Ziemi są do siebie zbliżone. Możliwe nawet, że żyły obok siebie przez 100 tys. lat.

Gatunek anamensis nie był nieznany naukowcom - mieli już wcześniej jego szczątki, jednak było ich zbyt mało (były to głównie szczęki czy zęby), by pozwoliło to na odtworzenie jego twarzy. Teraz jednak udało się odnaleźć wystarczająco dobrze zachowane fragmenty czaszki, by podjąć się próby zrekonstruowania przodka Lucy.

Szczątki odnaleziono w 2016 roku i jak opisuje m.in. agencja AP, najpewniej należą do australopiteka rodzaju męskiego.

Eksperci niezaangażowani w pracę wykonaną przez ekipę etiopskiego paleontologa Yohannesa Haile-Selassie (zbieżność z cesarzem Hajle Selasje I przypadkowa), pozytywnie wypowiadali się o efektach badań, a odtworzenie cyfrowe twarzy australopiteka w ich ocenie przyczyni się do wypełnienia kolejnych pustych kart w ludzkim "drzewie ewolucyjnym".