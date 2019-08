USA. Zaginęła 16-letnia Polka z Nowego Jorku. Nieoficjalnie: Uciekła ze starszym mężczyzną

kingstonny 17 minut temu Oceniono 2 razy -2

O ile ten "starszy mezczyzna" wroci do Ameryki to ma 20 lat w wiezieniu pewne. Mozliwym jest takze, ze jak go aresztuja w Londynie to bedzie szybka extradycja do USA. O ile to Polak to czmychnie do rodzinnego kraju. Na Zachodzie jednak chlopiec jest spalony.