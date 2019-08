Holandia: Rozpoczął się proces lekarki w sprawie o eutanazję. Sprawdzają, czy pacjentka chciała żyć

W sądzie rejonowym w Hadze rozpoczął się proces emerytowanej lekarki, która w 2016 roku przeprowadziła eutanazję kobiety z zaawansowaną chorobą Alzheimera. Prokuratura ma wątpliwości, czy lekarka zrobiła wszystko, by upewnić się, że pacjentka chce umrzeć, choć nie ma wątpliwości co do dobrych intencji.

Fot. unsplash.com (zdjęcie ilustracyjne)