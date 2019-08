Manchester. Pilot lecący na Maderę stracił przytomność. Za sterami musiał usiąść jeden z pasażerów

Jak podaje "Manchester Evening News" lot numer LS765 z Manchesteru na Maderę linii Jet2 został przekierowany, gdy kapitan samolotu stracił przytomność. Do zdarzenia doszło około godziny po starcie. Drugi z pilotów przyznał załodze, że będzie potrzebował pomocy przy lądowaniu przekierowanego do Portugalii samolotu.

Manchester. Pilot-Pasażer przejął stery Boeinga 737 po tym, jak kapitan stracił przytomność w drodze na Maderę

Całe szczęście jednym z pasażerów był brytyjski pilot, pracownik linii Jet2, który chciał na Maderze spędzić urlop. Gdy zauważył nagłe zniknięcie załogi, która przestała roznosić napoje i jedzenie, zaoferował swoją pomoc. To właśnie on przejął stery Boeinga 737. Przekierowany do Porto samolot bezpiecznie wylądował na pasie startowym w Portugalii.

Linie Jet2 przeprosiły pasażerów za incydent, a po krótkiej chwili pasażerowie udali się samolotem zastępczym na Maderę. Lotnisko w Funchal na Maderze uznawane jest za jedno z najniebezpieczniejszych na świecie. Na samym początku powstania lotniska w 1964 roku, pasy startowe miały długość około 1600 metrów. W latach 70. ze względu na rosnącą popularność tej wyspy, zdecydowano się na poszerzenie pasa startowego i rozbudowanie terminalu pasażerskiego.

Gdyby na pokładzie nie było pasażera-pilota, sytuacja mogłaby zakończyć się zupełnie inaczej.

Mimo to, piloci nadal narzekali na krótki pas startowy, który został wydłużony dopiero po wypadkach, jakie miały miejsce na tym lotnisku. W 1977 roku samolot linii lotniczych TAP wpadł w poślizg i zsunął się ze skały spadając 61 metrów w dół, w efekcie czego stanął w płomieniach. W tym samy roku samolot linii SA de Geneve Aerien podczas lądowania spadł do oceanu.

Pas startowy został przedłużony o 200 metrów w 1986 roku, a w 2000 roku o kolejne metry, dzięki czemu ma już 2781 metrów. Początek pasa startowego znajduje się teraz na platformie, częściowo znajdującej się nad oceanem. Platforma wsparta jest na 180 betonowych kolumnach. Ze względu na silne wiatry piloci, którzy latają na Maderę muszą przejść dodatkowe szkolenia.