USA. Koncert "Gazety Polskiej" w prestiżowej Carnegie Hall odwołany. Przez naklejki "strefa wolna od LGBT"

Koncert miał się odbyć 24 października w nowojorskiej Carnegie Hall, jednej z najbardziej prestiżowych sal koncertowych na świecie. Był organizowany przez federację klubów "Gazety Polskiej". W weekend media obiegła informacja, że pianista Paul Bisaccia zrezygnował z udziału w nim, gdy dowiedział się o akcji rozpowszechniania przez "GP" naklejek z napisem "strefa wolna od LGBT". - Wyjść na tę scenę to wielki honor. To bardzo przykre dowiedzieć się, że sponsorem koncertu jest ktoś, kto by ten honor oczernił - uzasadnił swoją rezygnację. Jak dodał, nie miał wcześniej okazji grać w prestiżowej sali, ale nie chce wspierać "Gazety Polskiej".

Koncert "Gazety Polskiej" w Carnegie Hall odwołany. Muzycy odmówili udziału

We wtorek 27 sierpnia informację o całkowitym odwołaniu koncertu potwierdził w rozmowie z NBC News rzecznik Carnegie Hall, Synneve Carlino. Jak wyjaśnił, w wydarzeniu nie chcieli brać muzycy, którzy odmówili wspierania gazety dyskryminującej społeczność LGBT. Decyzję o odwołaniu koncertu podjął organizator, czyli fundacja "Gazeta Polska" Community of America, która wcześniej odcięła się od działań polskiej "GP".

- Rozmawialiśmy z organizatorami. Poinformowali nas, że nie popierają tej akcji z naklejkami. Dziś przekazali, że odwołują koncert - powiedział rzecznik Carnegie Hall w rozmowie z NBC News.



Rzecznik "Gazeta Polska" Community of America Maciej Rusiński podkreślił wcześniej, że fundacja "nie popiera, nie bierze udziału i nie promuje" akcji z naklejkami zorganizowanej przez "Gazetę Polską", oraz

"sprzeciwia się politycznej cenzurze, dyskryminacji z powodu przekonań, narodowości czy orientacji seksualnej, jak również systemom totalitarnym i takim ideologiom".

Jednocześnie jednak "Gazeta Polska" Community of America jest wspierana przez "Gazetę Polską", a Tomasz Sakiewicz (redaktor naczelny "GP".) pojawiał się na wydarzeniach i uroczystościach przez nią organizowanych.

"Strefa wolna od LGBT". Zakaz sądu i zapowiedź kolejnych naklejek

Przypomnijmy, że pod koniec lipca razem z tygodnikiem "Gazeta Polska" pojawiły się naklejki z napisem "Strefa wolna od LGBT". Akcję taką zapowiedziano kilka dni przed ich faktycznym pojawieniem się. Pomysł wyprodukowania i rozdania takich naklejek spotkał się z falą krytyki. Niektóre sieci, jak np. Empik, zapowiedział, że nie będzie sprzedawał numeru gazety, która promuje hasło "Strefa wolna od LGBT". Zawiadomiona została m.in. prokuratura. Ostatecznie sąd nakazał wycofać z dystrybucji naklejki z dyskryminującym osoby LGBT napisem.



W ostatnią środę "Gazeta Polska" zapowiedziała, że do najbliższego numeru gazety dołączona zostanie kolejna naklejki o tajemniczej treści, której "zło przestraszy się naprawdę". Po akcji "Strefa wolna od LGBT", Empik chce poznać treść naklejek zanim trafią one do dystrybucją.