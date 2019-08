Włochy. Złapano Polaka któremu jako pierwszemu od stu lat, udało się uciec z więzienia Poggioreale

doomsday 2 godziny temu Oceniono 13 razy 7

Kilka błędów w artykule.

Lisowski uciekł rano w niedzielę, a złapany został w poniedziałek wieczorem . Więc był jednak na wolności prawie dwa dni, a nie jak chce GW, mniej, niż jedną dobę.

Kolejny błąd, to nie jest jedno z bardziej przeludnionych więzień. To jest to najbardziej przeludnione ze wszystkich we Włoszech. Kryminały we Włoszech są wszystkie przepełnione na poziomie 132%, to w Neapolu jest na poziomie ponad 150%.

Tak czy inaczej ta ucieczka, mimo że nie udana, Lisowskiemu pomoże, zwłaszcza jeżeli chodzi o status wśród więźniów, ale także i wśród strażników. Żeby taki numer odwalić, pierwszy od stu lat, wiadomo, że trzeba mieć pod kopułą cos innego, niż siano.