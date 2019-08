Płoną "zielone płuca Ziemi". Na szczycie G7 zgoda ws. pomocy dla dotkniętych przez pożary w Amazonii

Przywódcy państw należących do G7 uzgodnili, że pomogą krajom dotkniętym przez ogromne pożary lasów deszczowych Amazonii. Prezydent Francji, który wcześniej apelował, by pożary stały się jednym z tematów szczytu, powiedział, że pomoc zostanie udzielona "najszybciej jak to tylko będzie możliwe".

Fot. Leo Correa / AP Photo