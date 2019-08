Nie tylko Amazonia płonie. Pożary trawią też Afrykę Południową. Mierzą się z nimi m.in. Angola i Kongo

Światowe media obserwują od kilku dni, jak Brazylia walczy z rekordowymi jeśli chodzi o skalę pożarami w Puszczy Amazońskiej. W tym samym czasie jednak płonie Afryka Południowa, a pożarów jest tam więcej niż gdziekolwiek indziej na świecie.

Płonie Afryka Południowa. W samej Angoli ponad 6 tys. pożarów

Zgodnie z danymi Weather Source, na które powołuje się m.in. portal Bloomberg, w ostatnich dniach zarejestrowano 6 902 pożary w samej Angoli i 3 395 pożarów w Demokratycznej Republice Konga. Jednocześnie w tym samym czasie w Brazylii odnotowano 2 127 pożarów. Poniższa mapa, stworzona na podstawie danych NASA (a dokładnie projektu FIRMS - Fire Information for Resource Menagement System - red.), prezentuje obszary, które płonęły na świecie w ciągu ostatnich 24 godzin.

Pożary w Ameryce Południowej i Afryce w ciągu ostatnich 24 godzin. Stan na 25.08.2019 Fot. FIRMS NASA

Pożary w Afryce są typowym zjawiskiem

Lokalne media nie donoszą o trudnej sytuacji, prawdopodobnie dlatego, że z podobnymi pożarami południe Afryki mierzy się co roku w porze suchej. W czerwcu NASA tłumaczyła, że to zjawisko w tej części świata powszechne, spowodowane m.in. stosowanymi praktykami rolniczymi - chodzi o wypalanie pól uprawnych i pastwisk w celu oczyszczenia ziemi pod kolejne uprawy. Co roku średnio 70 proc. spalonych terenów stanowią właśnie te w Afryce Południowej .

Nie zmienia to jednak faktu, że pożary znacznie pogarszają jakość powietrza i uwalniają do atmosfery szkodliwe związki m.in. dwutlenek węgla, co prezentuje poniższa mapa (obszary zaznaczone na czarno i czerwone to te, z których aktualnie uwalnia się najwięcej tego związku - red.).

Zdarza się również, że wymykają się spod kontroli, co zagraża nie tylko środowisku, ale i ludzkiemu życiu.