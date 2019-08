"NYT": Izrael zbombardował irański magazyn broni w Iraku

Z relacji amerykańskiej gazety, która powołuje się na wysokiego rangą przedstawiciela służb wywiadowczych jednego z państw bliskowschodnich wynika, że do bombardowania miało dojść 19 lipca na północ od Bagdadu. Dwóch urzędników z USA powiedziało z kolei, że w ostatnim czasie Izrael dokonał w w Iraku kilku ataków z powietrza. Media informują, że w wyniku ataku zginęły trzy osoby, w tym obywatel Iranu. "New York Times" podaje, że celem bombardowania był magazyn wykorzystywany przez Iran do transportu broni do Syrii.

Izrael zbombardował irański magazyn w Iraku. Irak "nie chce być wciągany w wojnę"

Izraelskie wojsko odmówiło komentarza na temat ataków, ale premier Izraela Benjamin Netanjahu mówił o nich podczas poniedziałkowej wizyty w Kijowie, twierdząc, że „Iran nigdzie nie ma immunitetu”. Na wieść o bombardowaniu przeprowadzonym przez siły Izraela zareagował iracki doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Falih aj-Fadżad. Oświadczył on, że Irak chce uniknąć stawania po którejś ze stron w konfliktach między Iranem a innymi krajami i nie chce być "wciągany w wojnę". "New York Times" informuje, że Irak jest bliskim sojusznikiem Iranu, ale iraccy urzędnicy są zaniepokojeni, że Bagdad może być wykorzystywany przez Teheran lub Waszyngton, który próbuje ukarać Iran za działalność wojskową na Bliskim Wschodzie. Zdaniem amerykańskiej gazety atak na irański magazyn broni może zaszkodzić relacjom na linii Bagdad - Waszyngton.

Amerykański dziennik informuje, że w ciągu ostatnich trzech miesięcy w Iraku doszło do czterech ataków na magazyny broni, które kontrolowane są przez związane z Iranem szyickie milicje. Trzy z nich dotyczą magazynów Oddziałów Mobilizacji Ludowej (PMU) na północy kraju, z kolei czwarte bombardowanie wymierzone było w bazę w Bagdadzie.