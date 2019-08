Brazylia. Ogromne pożary lasów w Amazonii. "Zielonymi płucom Ziemi" grozi katastrofa

Wczoraj miejscowa agencja kosmiczna informowała o rekordowej liczbie pożarów. Ekolodzy alarmują, że zagrożony jest wyjątkowo cenny dla całej Ziemi obszar i oskarżają populistycznego prezydenta Jaira Bolsonaro, że przyczynił się do katastrofy.

Brazylijska agencja kosmiczna informowała, że od początku roku liczba pożarów w Amazonii wzrosła o 84 procent, a tylko w ostatnim tygodniu doszło do 10 tysięcy pożarów. Media na całym świecie publikują w tych dniach zdjęcia z pokrytego ogromną, czarną chmurą nieba nad Amazonią, a ekolodzy alarmują, że obszarowi nazywanemu “zielonymi płucami Ziemi” grozi katastrofa.

Prezydent. Brazylia nie ma wystarczających środków, by walczyć z ogromnymi pożarami

Populistyczny brazylijski prezydent Jair Bolsonaro najpierw oświadczył, że w Amazonii nie dzieje się nic wielkiego, potem oskarżył organizacje pozarządowe o spisek, a teraz twierdzi, że nic takiego nie powiedział. Podkreślił też, że Brazylia nie ma wystarczających środków, by walczyć z ogromnymi pożarami. Polityk powiedział, że w tej sprawie prowadzone jest już dochodzenie.

Zarzuty ekologów i organizacji chroniących przyrodę w stosunku do prezydenta to konsekwencja wcześniejszych słów Jaira Bolsonaro. Zapowiadał, że zezwoli na wycinkę drzew w chronionym obszarze, by poprawić sytuację gospodarczą mieszkańców. Ekolodzy oskarżają teraz prezydenta, że przyspieszył w ten sposób wylesianie Amazonii, w tym wypalanie lasu.

Lasy Amazonii są jednym z kluczowych miejsc dla walki z ociepleniem klimatu. Drzewa wychwytują bowiem część emitowanego do atmosfery dwutlenku węgla, który jest główną przyczyną zmian klimatycznych. Na terenie Amazonii żyją też 3 miliony gatunków roślin i zwierząt oraz milion rdzennych mieszkańców.