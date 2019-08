onduma 4 godziny temu Oceniono 9 razy 1

Czasy zmuszania Chin do przyjmowania opium juz minely wiele lat temu. Chinczycy sa cierpliwi pozwalajac zwolennikom zbrodniczych kolonizatorow na demonstracje. Kiedys cesarz Chin napisal do krolowej angielskiej, ze zmuszanie Chin do przyjmowania zabojczej trucizny jest niegodziwe i niezgodne z sumienie. Krolowa odpowiedzial wydsylajac flote i pulki z Iddii aby zmusic Chiny do podprzadkowania sie i do zgodzenia sie na kolonie. Az dziw , ze Chinczycy pokojowo przejeli Hong Kong. Gdyby byla sprawiedliwosc Brytyjczycy w koloniach w Chinach zostaliby wybici co do nogi. Na szczescie czasy mordowania Chinczylow przez Europejczykow i Japonczykow skonczyly sie.