Francja. Klient zastrzelił pracownika fast foodu. Twierdził, że jest za wolno obsługiwany

antyczerwony123 2 godziny temu Oceniono 30 razy 6

no coz, nawet tchorzliwym zabojadom nie zabraklo odwagi i napisali o kolorze skory mordercy. Coz, ow kolor nie byl bialy, wiec Wybiorcza milczy na ten temat...



Aj-waj, jaka szkoda, ze nie byl to Polak... Walkowano by to kilka miesiacy... a tak... lipa, panie!