Departament Sprawiedliwości USA nakazał zatrzymanie irańskiego tankowca Grace 1

veni.vici godzinę temu Oceniono 11 razy 3

I tak oto wszyscy dożyliśmy czasów, w których taki tytuł artykułu NIKOGO NIE DZIWI...



Przecież nie jest to jakiś departament sprawiedliwości świata czy choćby ONZ... departament sprawiedliwości USA może sobie nakazywać zatrzymywanie statków USA i ewentualnie amerykańskich wasali, jak Polska. Co ma departament sprawiedliwości USA do Iranu, który nawet nie jest amerykańskim sojusznikiem i nie podlega amerykańskiemu prawu? Zaś w świetle prawa międzynarodowego irański tankowiec płynący sobie z irańską ropą nie popełnia żadnego przestępstwa. Ale niemal wszyscy już ogłuchliśmy i oślepliśmy na najbardziej jawne amerykańskie uzurpacje... Cóż, niemieckie łodzie podwodne też uzurpowały sobie prawo do zatapiania alianckich tankowców, ale wtedy przynajmniej trwała wojna.