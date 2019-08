Awaryjne lądowanie Airbusa w Rosji. Ptaki miały uszkodzić silnik, samolot wyhamował dopiero na polu

remislanc pół godziny temu Oceniono 6 razy 4

" Co więcej, ptaki, które wpadły do silników miały doprowadzić do zapalenia się jednego z nich.

Natomiast samolot podczas awaryjnego lądowania miał "przekroczyć pas startowy" i zatrzymać się właśnie dopiero na polu. To właśnie stamtąd ewakuowano pasażerów"

Czy nikt nie czyta tego bełkotu przed wrzuceniem do sieci???