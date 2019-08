Pożary w Grecji. Trwa walka z ogniem na wyspie Eubea. Ambasada Polski w Atenach ostrzega turystów

sirius_philips godzinę temu Oceniono 8 razy -6

Staram się znaleźć odpowiedź na proste pytanie od wszystkich znawców klimatu i eko-terrorystów: czy któryś z was wie jak wiele CO2 i innych gazów cieplarnianych uwalnia się do atmosfery w wyniku regularnych, naturalnych zjawisk takich jak pożary, wybuchy wulkanów czy uwalnianie metanu z dna oceanu? Pomimo kilkuletniej indoktrynacji na temat zmian klimatu ciężko znaleźć materiały czy statystyki które mogłyby przybliżyć kwestię jak duży udział w zmianie klimatu ma działalność antropogenna - a jaki naturalne zjawiska. To przecież powinno być podstawową wiedzą tego ruchu eko jeśli chce udowodnićswoje racje? Czy może siedzą tak cicho na ten temat, bo okazuje się, że w skali roku taki pożar czy dwa, czy wybuch wulkanu niweluje jakiekolwiek kosztowne ograniczenia jakie ludzie sobie narzucają według ideologii że to człowiek jest odpowiedzialny (jego działalność - większościowo) a nie naturalne zjawiska?