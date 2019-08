Tajemniczy wybuch na północy Rosji. Mieszkańcy pobliskiej wioski muszą opuścić swoje domy

Ewakuacja mieszkańców wioski Nenoksa nastąpi w środę około godziny czwartej rano i potrwa około dwie godziny - podaje "The Washington Post". W tej rosyjskiej miejscowości mieszka łącznie około 450 osób. Jeden z mieszkańców, w rozmowie z portalem TV29.ru powiedział, że część mieszkańców co najwyżej pójdzie do lasu poza miejscowością, jednak na pewno nie wsiądzie do podstawionego pociągu.

Miejscowy gubernator stwierdził, że nie jest to ewakuacja, a rutynowe działanie. Służby nie wyjaśniają, co będzie się działo w tym czasie: czy będzie to odkażanie terenu po czwartkowym wybuchu, czy kolejna próba na poligonie.

Rosja: mieszkańcy wioski, w pobliżu której doszło do wybuchu, muszą opuścić swoje domy

Mieszkańcy muszą opuścić swoje domy z powodu wydarzeń z 8 sierpnia, gdy w okolicach Siewierodwińska najprawdopodobniej doszło do eksplozji podczas testu rakiety z napędem atomowym. W wyniku tajemniczej eksplozji zginęło pięć osób, zaś jak podała rosyjska agencja meteorologiczna, w rejonie wybuchu doszło do 16-krotnego przekroczenia norm promieniowania.

Pogrzeb zmarłych pracowników odbył się w poniedziałek. Z kolei we wtorek milczenie przerwały rosyjskie władze. Rzecznik prasowy Kremla Dmitrij Pieskow odmówił potwierdzenia informacji, że eksplozja była związana z wybuchem pocisku jądrowego zwanego Skyfall.

- Wypadki się zdarzają. Są to tragedie. Jednak w tym konkretnym przypadku ważne, byśmy pamiętali o bohaterach, którzy stracili życie w tym wypadku - powiedział Pieskow w rozmowie z dziennikarzami, cytowany przez CNN. Dodał, że "bezpieczeństwo mieszkańców okolicznych terenów jest w pełni zapewnione".