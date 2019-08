Włochy zwiększają kary dla statków, które pomagają migrantom. Z 50 tys. do miliona euro

Włoskie władze od pewnego czasu sprzeciwiają się przyjmowaniu migrantów. Wśród powodów takiej polityki jest regularne wpływanie statków organizacji humanitarnych z migrantami na pokładzie, mimo braku zgody włoskich władz.

Włochy zwiększają kary dla statków, które pomagają migrantom

Przypomnijmy, że pod koniec czerwca kapitan statku Carola Rackete została aresztowana po tym, jak jej jednostka wpłynęła do portu na włoskiej wyspie Lampedusa z uratowanymi na morzu uchodźcami. Statek należał do organizacji Sea-Watch.

Załoga statku Rackete 10 czerwca uratowała kilkudziesięciu migrantów z pontonu w libijskiej strefie ratunkowej. Libijskie władze zaproponowały, by uratowanych przywieźć do Trypolisu, jednak statek popłynął na Lampedusę. Władze wydały jednostce zakaz wpływania na włoskie wody terytorialne, a przestrzegania decyzji pilnowały okręty włoskiej marynarki wojennej. Szef MSZ-u Włoch Matteo Salvini ogłosił, że wpuści statek do portu na Lampedusie, o ile inne kraje UE przyjmą obecnych na nim migrantów. Zgodziły się na to: Finlandia, Francja, Niemcy, Luksemburg i Portugalia.

W następstwie jednostka otrzymała zgodę na wpłyniecie do portu. Wtedy kapitan Rackete aresztowano, później jednak została zwolniona. Śledztwo ws. kapitan wciąż trwa. Jeśli zostanie skazana, grozi jej do15 lat więzienia.

Statek organizacji Sea-Watch to niejedyna jednostka należąca do organizacji humanitarnych, która w ostatnim czasie próbowała wpłynąć do portu w Lampedusie. Na początku lipca na ten krok zdecydowały się m.in. żaglowiec Alex oraz statek Alan Kurdi. Łącznie miały na pokładzie ponad 100 migrantów.

W ramach antyimigranckiej polityki w połowie lipca Włosi zamknęli znajdujące się na Sycylii największe w Europie centrum dla migrantów ubiegających się o azyl. Włoskie władze twierdziły, że w Cara di Mineo rządziła nigeryjska mafia.

- Mieli tu swoje lokalne centrum dowodzenia. Włoskie państwo łożyło 100 tysięcy euro na centrum handlu narkotykami w prowincji Katania. To było nienormalne - mówił wtedy Matteo Salvini.

Głosowanie nad nowym dekretem ds. bezpieczeństwa odbyło się 5 sierpnia. Jak donosi portal InfoMigrants.net, zgodnie z nowym prawem kary dla organizacji pomagających migrantom, których statki mimo zakazu będą wpływały na włoskie wody terytorialne, wzrosną z 50 tys. euro do miliona euro. Dekret pozwala też włoskim władzom na konfiskowanie statków, które wbrew zakazom wwożą migrantów do Włoch oraz na aresztowanie kapitanów tych jednostek.

Dekret został skrytykowany przez opozycyjną Partię Demokratyczną, a także przez ONZ i przedstawicieli włoskich kościołów: katolickiego i ewangelickiego.