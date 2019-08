Kirgistan. Były prezydent oskarżony o planowanie zamachu stanu. "Chciał przelewu krwi"

Kirgiska prokuratura postawiła 62-letniemu Almazbekowi Atambajewowi zarzuty w sprawie kilku ciężkich przestępstw - podaje "The Guardian". Były prezydent Kirgistanu został oskarżony o wywołanie zamieszek, przemoc wobec organów ścigania, próbę zabójstwa i wzięcie zakładników. Przewodniczący Państwowego Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego Kirgistanu Orozbek Opumbajew poinformował, że według służb Ałmazbek Atambajew planował również przeprowadzenie zamachu stanu i "chciał przelewu krwi" w Kirgistanie. - Za pomocą przelewu krwi chciał dokonać zamachu stanu, taki był jego zamiar - powiedział we wtorek.

Były prezydent Kirgistanu oskarżony o próbę zamachu stanu. Poddał się po szturmie na rezydencję

Były prezydent Kirgistanu został zatrzymany 8 sierpnia - żeby go ująć, kirgiskie służby przeprowadziły specjalną operację i dokonały szturmu na jego rezydencję pod Biszk. Doszło do zamieszek. W starciach sił bezpieczeństwa ze zwolennikami Ałmazbeka Atambajewa rannych zostało ponad sto osób, a jeden komandos zginął.

Orozbek Opumbajew poinformował, że decyzja o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu Atambajewa na przesłuchanie została podjęta w związku z tym, że w domu polityka znaleziono kamienie i broń. Szef PKBN stwierdził, że Ałmazbek Atambajew miał płacić osobom gromadzącym się w jego rezydencji i ochraniającym go. Atambajew trafił do aresztu, pozostanie w nim do 26 sierpnia. Wcześniej był oskarżany o korupcję i nielegalne zwolnienie z więzienia wpływowego kryminalisty Aziza Batukajewa.