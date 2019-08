Rosja. Skandaliczny chrzest w Gatczynie. Duchowny zranił dziecko na siłę wpychając je do wody

Na nagraniu, które nakręcono podczas chrztu, widać, jak kapłan próbuje zanurzyć dziecko w wodzie, mimo że to wyrywa się i płacze. Opat szarpał małego chłopca i siłą wkładał go do chrzcielnicy, przez co dziecko uderzyło się w głowę. Świadkiem tej sceny była matka dziecka. Kobieta zareagowała i chciała odebrać kapłanowi swojego syna, ale ten nie dopuścił jej do chłopca.

Rosja: Po chrzcie, który wywołał falę oburzenia, kapłan został ukarany. Przeprosił matkę dziecka

Jak informuje agencja informacyjna Ria Novosti, matka rocznego chłopca zgłosiła sprawę na policję i napisała apelację do administracji diecezjalnej. Rzecznik prasowy diecezji Gatczyna Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego poinformował, że biskup zapoznał się z pismem i obejrzał opublikowane w internecie wideo, po czym postanowił zabronić opatowi sprawowania sakramentów. Rosyjskie media donoszą, że duchowny został przeniesiony do Gatczyny z Kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we wsi Bolszaja Wruda, ponieważ był "nieprzyjemnym i wymagającym" proboszczem, na którego skarżyli się parafianie.

Ria Novosti relacjonuje, że ukarany duchowny spotkał się z matką zranionego chłopca i w obecności dziennikarzy poprosił ją o wybaczenie. Kobieta zapytała kapłana, czy jego słowa to sarkazm. Mężczyzna utrzymuje, że dziecko nie połknęło wody i nie uderzyło się o chrzcielnicę. Podkreślał także, że podczas chrztu kapłan musi zanurzyć dziecko w wodzie trzy razy.