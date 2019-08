O oskarżeniach informuje Associated Press. To właśnie ta agencja informacyjna dotarła do kilkunastu kobiet, swego czasu współpracujących z Placido Domingo, które albo stały się ofiarami jego zachowania, albo były jego świadkami.

Placido Domingo miał molestować artystki, z którymi pracował

Molestowanie, którego miał się dopuścić śpiewak operowy, miało być przez lata w świecie opery tajemnicą poliszynela. Dopiero teraz jednak, pod wpływem akcji #MeToo, kobiety zdecydowały się o tym powiedzieć na głos. AP dotarło do ośmiu śpiewaczek i jednej tancerki, które utrzymują, że były przez Placido Domingo molestowane. Część z nich uważa, że odrzucenie go miało wpływ na ich kariery. Kolejne kilka twierdzi, że artysta składał im niestosowne propozycje. Kilkanaście przyznaje, że było świadkami takiego zachowania śpiewaka wobec innych kobiet.

Placido Domingo miał zawsze działać w ten sam sposób. Wydzwaniał do swoich ofiar po nocach na numery domowe, wyrażał zainteresowanie ich planami zawodowymi lub zapraszał na drinki i kolacje pod pozorem doradzenia w kwestiach zawodowych.

Pocałował mnie i powiedział: Żałuję, że byliśmy na scenie

Jedna z kobiet przyznała, że dwukrotnie uprawiała z artystą seks. Kiedy wychodził z pokoju hotelowego, miał jej położyć na stoliku nocnym 10 dolarów i powiedzieć: "Nie chcę, żebyś poczuła się jak prostytutka, ale nie chcę też, żebyś płaciła za parking".

Inna, która miała 23 lata, kiedy poznała Placido Domingo, wspominała, że miała odegrać z nim scenę pocałunku w spektaklu "Opowieści Hoffmanna". Jak mówi, do tej pory pamięta jak musiała wytrzeć z twarzy jego ślinę. Po odegranej scenie artysta miał jej szepnąć do ucha "Żałuję, że byliśmy na scenie". Następnie zaczął do niej wydzwaniać, choć nie dała mu swojego numeru. Początkowo jego zainteresowanie jej pochlebiało, po jakimś czasie jednak mężczyzna zaczął przekraczać kolejne granice, czego kobieta nie chciała. Przez kolejne trzy lata korzystał z każdej okazji, aby jej dotknąć lub pocałować w okolicach ust. Wchodził również do jej przebieralni, nie pytając wcześniej o pozwolenie.

Wiele kobiet utrzymuje, że były wielokrotnie ostrzegane przed śpiewakiem. Radzono im, aby nie zostawały z nim same w windzie i unikały alkoholu, jedząc z nim posiłki. Niektóre wcieliły w życie stosunkowo radykalne środki zapobiegające, np. rezygnowały z korzystania z damskiej toalety, znajdującej się w pobliżu jego biura.

Placido Domingo: Zarzuty są niepokojące, ale i niedokładne

Artysta odniósł się do zarzutów w oświadczeniu przekazanych redakcji AP. Uznał w nim, że "zarzuty podniesione przez anonimowe osoby sięgające wydarzeń sprzed 30 lat są niepokojące, ale i - zaprezentowane w ten sposób - niedokładne".

Dodał jednak, że myśl, że mógł kogoś urazić lub sprawić, że osoba ta poczuła się niekomfortowo, pomimo jego najczystszych intencji, jest dla niego bardzo bolesna. "Ludzie, którzy mnie znają lub ze mną pracowali, wiedzą, że nigdy nikogo intencjonalnie bym nie skrzywdził, obraził lub zawstydził" - zapewnił.

Stwierdził jednocześnie, że zasady, według których zachowanie jest oceniane dziś, różnią się od tych sprzed lat.