Atak na plaży w Hiszpanii. Sprzedawca trzykrotnie ugodził policjanta nożem. [WIDEO]

kapitan.kirk

<<< Siostra mężczyzny, który zaatakował policjanta, w rozmowie z hiszpańskim dziennikiem "La Vanguardia" powiedziała, że jej brat nie słyszał poleceń wydawanych przez funkcjonariuszy ponieważ jego słuch uszkodzony jest w 75 procentach. >>>



No to w takim razie jest całkowicie usprawiedliwiony. Przecież każdy normalny człowiek, jeśli nie może zrozumieć co do niego mówi policjant, na wszelki wypadek pcha go nożem.