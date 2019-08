Tragedia na kanale La Manche. Wywróciła się łódka, zginęło troje dzieci. Dorośli przeżyli

sztucznypolak pół godziny temu Oceniono 3 razy 3

Moze ofocjalnie nie podano, ale w artykule The Sun jest napisane:

"passengers had been on a “fishing-promenade speedboat” 800m from the shore when it attempted to turn and capsized".

Szybka lodz wywrocila sie podczas zakretu. Podobnie jak kilka dni temu w Polsce.