Włochy. W Pompejach odkopano bezcenny zbiór amuletów. "Ogromna wartość dla historyków"

Dyrektor generalny parku archeologicznego w Pompejach Massimo Osanna powiedział, że znalezisko jest bezcenne, choć niewielkiej wartości materialnej, bo nie chodzi o biżuterię ze złota i drogich kamieni.

- To są przedmioty ogromnej wartości dla historyków. Skrzynka należała do jednej z mieszkanek domu, osoby wykształconej i znacznej. Wszystkie te przedmioty miały przynieść szczęście albo chronić przed złem - powiedział Massimo Osanna.



Zajmująca się konserwacją amuletów Ludovica Alesse zaznaczyła, że były w znakomitym stanie i mówią wiele o wierzeniach i życiu codziennym w Pompejach w pierwszym wieku naszej ery. - Mamy do czynienia z wielką różnorodnością materiału. To amulety wykonane z bursztynu, brązu, gliny, kości i rogu - dodała.

Pompeje zostały zasypane popiołem wulkanicznym po erupcji Wezuwiusza w 79 roku po Chrystusie. Prace archeologiczne prowadzone są tam od połowy XVIII wieku.

