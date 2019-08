Spiskowa teoria na temat śmierci Epsteina rzuca cień na Billa Clintona. Podzielił się już nią Donald Trump

antykonformista godzinę temu Oceniono 9 razy 5

Ludzie bogaci i wpływowi często są socjopatami, to po pierwsze.

Po drugie, pieniądze i władza demoralizują.

Po trzecie, jak dziś ktoś się chce poczuć "bogiem", będącym ponad prawem, to gwałci, morduje, albo uprawia seks z nieletnią... i jest bezkarny! To jest właśnie ten najbardziej elitarny towar dla rządnych dobrego samopoczucia, dla których wpływy, bogactwo i kokaina to jeszcze za mało, by się poczuć prawdziwym samcem alfa.



Tak było w Belgii, tak było na Litwie, i odkrywano umoczonych w pedofilię znanych aktorów, prokuratorów, biznesmenów... i co? I gó...!



Prędzej czy później zostanie to odkryte w każdym państwie świata, ale to z USA będzie najciekawsze. Mnóstwo idoli zostanie zwalonych z cokołów.