Awaryjne lądowanie na Fiumicino. Z nieba na domy i samochody spadały fragmenty norweskiego boeinga

farcry3 5 godzin temu Oceniono 46 razy 20

Samochody Jankes闚 to te badziew. Najpierw wyprowadzili produkcj do Chin ( efektem tego jest min. wojna handlowa USA - Chiny) a ameryka雟kie korporacje zamiast w badania i rozw鎩 pakowa造 kas na Wall Street bo to by 豉twiejszy i szybszy zarobek ni pieprzenie si z badaniami i produkcj. Wszystko w imi zysk闚 . No to teraz Trump sobie mo瞠 pot赧towa i potupa n騜k, a z Chinami i tak ju przegra .