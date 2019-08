Donald Trump dostał list z "małymi przeprosinami" od Kim Dzong Una. Za wystrzelenie pocisków

marek.krajewski63 28 minut temu 0

Po 70 latach scislej izolacji Kim z amerykanskim prezydentem dopiero sie poznaja. To bedzie dlugi proces i wiele nieufnosci. Jedno wazne: chlopcy sobie rozmawiajaj. Trump z tym z poludnia sobie pociskali kamienie, to i ten takze nie chce byc gorszy......jak to w piaskownicy. Najwazniejsze, ze rozmawiaja, a to duuuuzo lepsze, niz spirala niapiec i machanie maczugami atomowymi. Wazne, ze Trump taki dialog zaczal - innym sie nie udalo. Kim wie, ze nie moze w tej zabawie stracic medialnosci, ze jak co nieco w mediach jego gwiazda przygasnie, to wystrzeli kapiszona, potem w swietle fleszy spotka sie z Trumpem, pogadaja o Hollywood, czy hamburgerach i do nastepnej przygody.