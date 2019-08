USA. Pijana stewardessa na pokładzie samolotu. Interweniowali pasażerowie. "Usiadła i urwał jej się film"

jurakuz 3 godziny temu Oceniono 11 razy 9

"bali się o swoje bezpieczeństwo"

no tak bo by ich pozabijała prawie....ciekawe co by zrobili jakby tam wymachiwała gnatem..chyba zeszli na zawał od razu. straszne zdarzenie naprawdę. żałosne co się dzieje z ludźmi . miękkie faje. rozpieszczone bananowce