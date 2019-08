Mężczyzna na cztery dni utknął między skałami. Zbierał odchody nietoperzy

Odchody nietoperzy (tzw. guano - red.) są cennym nawozem naturalnym. W Kambodży wiele osób zajmuje się ich zbieraniem i sprzedażą. To właśnie w trakcie zbierania 28-letni Kambodżanin o mało nie stracił życia.

Mężczyzna utknął między skałami na cztery dni

28-latek wyruszył w góry w niedzielę. Kiedy nie wrócił do domu, rodzina rozpoczęła poszukiwania. Jak relacjonuje "Khmer Times", mężczyznę uwięzionego między skałami jaskini odnalazł w dżungli jego przyjaciel, który zwykle towarzyszy mu w zbieraniu nietoperzych odchodów i to on powiadomił odpowiednie służby.

W akcji ratunkowej, która trwała około 10 godzin, brało udział 200 ratowników. Aby uwolnić mężczyznę, służby musiały ukruszyć fragmenty skał, między którymi był uwięziony. - Był w stanie mówić, ale ponieważ przez cztery dni nie miał dostępu do wody i jedzenia, był bardzo słaby - powiedział w rozmowie z "Khmer Times" szef lokalnej policji Ouch Sokhon.

"Gdybym miał nóż, popełniłbym samobójstwo"

Jak się okazało, mężczyzna wpadł do jaskini i utknął między skałami, próbując wyciągnąć latarkę, którą przez przypadek tam upuścił.

- Straciłem nadzieję, że przeżyję. Gdybym miał nóż, popełniłbym samobójstwo - powiedział 28-latek, cytowany przez "Khmer Times".

Premier Kambodży Hun Sen z żoną w ramach pomocy przekazali mężczyźnie i jego rodzinie 2,5 tys. dolarów.