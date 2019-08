Ambasador USA grozi Niemcom przeniesieniem wojsk na druga stronę Odry. "Polska wypełnia zobowiązanie"

Niemieckie media ostrzegają, że już wkrótce Donald Trump może wycofać część amerykańskich żołnierzy z terytorium Niemiec.

REKLAMA

Czytaj też: Światowa Organizacja Restytucji Mienia Żydowskiego: Polska powinna uwzględnić donośny apel senatorów

Amerykański ambasador grozi Niemcom, że USA wycofa wojska do Polski

- Wręcz obraźliwym jest oczekiwanie, że amerykański podatnik nadal będzie płacił za ponad pięćdziesiąt tysięcy Amerykanów przebywających w Niemczech, w sytuacji gdy Niemcy swoją nadwyżkę handlową wykorzystują do własnych celów - powiedział ambasador USA w Niemczech Richard Grenell w rozmowie z agencją dpa.

Przypomniał również, że przez lata wielu prezydentów USA prosiło kraj z najlepiej rozwiniętą gospodarką w Europie, by płacił za swoją obronę. - Teraz doszliśmy do punktu, kiedy amerykański prezydent i Amerykanie muszą zareagować - powiedział Grenell. I rozwiązaniem w tej sytuacji ma być przeniesienie amerykańskich żołnierzy do Polski. Proponowała to wcześniej amerykańska ambasador w Polsce Georgette Mosbacher. Napisała na Twitterze:

W przeciwieństwie do Niemiec, Polska wypełnia zobowiązanie do wydatkowania 2 proc. PKB na rzecz NATO. Chętnie byśmy powitali w Polsce amerykańskich żołnierzy stacjonujących w Niemczech.

Obecnie Niemcy wydają na obronność 1,2 proc. PKB i nie spełniają tym samym natowskich zobowiązań. Nowa minister obrony Annegret Kramp-Karrenbauer zapewniła, że będzie dążyć do osiągnięcia 2 procent PKB w wydatkach na obronność.

Czytaj też: Kim Dzong Un straszy USA i Koreę Południową. "Wysłaliśmy adekwatne ostrzeżenie"