Włochy. Polski turysta zgubił 11 tysięcy funtów. Kwotę zwrócił mu uczciwy hotelarz

hatteras 4 godziny temu Oceniono 5 razy 5

Wiele lat temu bylem z zona na wakacjach we Wloszech.Idac ulica wypadl mi portfel z kieszeni,podniosl go austriacki turysta,podbiegl do mnie i oddal mi go dp reki.Po powrocie do domu opowiedzialem te historie przyjacielowi,ktorego znalem od dziecka-odparl: to glupi ,bo ja bym nie oddal.