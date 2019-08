Węgry: W tragicznym wypadku zginęło dwóch Polaków. 30-latek i jego dwumiesięczne dziecko

pikodat 3 godziny temu Oceniono 2 razy 2

Akurat 37 to dość dobra droga. Dośc dobra- prosta, dobry asfalt. Do pełni szczęścia brakuje jej szerokości - dwa pasy na dobra sprawę bez możliwości zrobienia trzeciego. Na dobrą sprawe omija wioski . I zapewne polski kierowca przyzwyczajony do olewania przepisów zasuwał za szybko. Ale pewnie nie prędkość była bezpośrednią przyczyną (chyba, że zasuwał z 130, to proszenie o śmierć) tylko istotnie zasnięcie, dekoncentracja.

Skoro ciężarówka jest w prawym rowie, to zapewne nie uderzenie z osobowym ją tam wepchnęło tylko próba uniknięcia zderzenia. No chyba, że zdjęcia są w odbiciu lustrzanym.