Niemcy: zmarła kobieta zakażona bakterią Vibrio vulnificus. Wcześniej kąpała się w Bałtyku

holgerdanske003 5 godzin temu

For the benefit of less educated ......... Pomorze Tylne (Hinterpommern) jest w Polsce - woj zachodniopomorskie, część pomorskiego, trochę wielkopolskiego; granicą na wschodzie była granica Prus Królewskich, na zachodzie Odra; z Pomorza Przedniego do Polski przeszedł Szczecin z Goleniowem, Wolin i polska cześć Uznamia

Dziś ma to chyba niewielkie znaczenie poza historykami.