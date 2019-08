Rosja. W trakcie testów eksplodował silnik rakietowy. Dwie osoby nie żyją, w okolicy "wzrost promieniowania"

Jak ustalili rosyjscy dziennikarze, silnik był testowany na jednym z okrętów, a ofiary śmiertelne to specjaliści nadzoru technicznego. Resort obrony w oficjalnym komunikacie podał, że zaobserwowano "krótkotrwały wzrost promieniowania", które szybko wróciło do normy. Miejscowe władze nie podjęły decyzji o ewakuacji mieszkańców.

REKLAMA

Jak podało radio Echo Moskwy, poligon na którym doszło do wypadku wykorzystywany jest do testowania silników rakietowych, w tym służących do przenoszenia pocisków balistycznych. Agencja TASS poinformowała, że do wybuchu doszło na pokładzie statku, w czasie prac prowadzonych przez cywilnych specjalistów.

W związku z obawami, iż mogło dojść do skażenia terenu promieniowaniem radioaktywnym gubernator obwodu archangielskiego Igor Orłow zapewnił, że nic nie zagraża bezpieczeństwu ludzi i nie ma konieczności przeprowadzania ewakuacji.

Jednocześnie po wybuchu przez miesiąc zamknięta pozostanie dla żeglugi południowa część Morza Białego wraz z portem w Archangielsku.