Ostrzeżenie dla podróżujących do USA. Wenezuela i Urugwaj wydały komunikat

Zarówno Wenezuela, jak i Urugwaj ostrzegają swoich mieszkańców przed przemocą i przestępstwami z nienawiści, podkreślając, że w USA wiele osób posiada broń palną.

Urugwaj i Wenezuela ostrzegają przed podróżami do USA. Stany Zjednoczone wydają swoje komunikaty

Urugwajskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało komunikat, w którym doradza obywatelom, aby podczas podróży do USA zachowali ostrożność "w obliczu narastającej przemocy, a szczególnie przestępstw z nienawiści związanych z rasizmem i dyskryminacją". W powiadomieniu zaznaczono że z uwagi na powszechny dostęp do broni w Stanach Zjednoczonych należ uważać na gęsto zaludnione obszary i przyciągające tłumy wydarzenia.

Biuro Ministerstwa Spraw Zagranicznych Wenezueli również ostrzegło swoich obywateli, podkreślając, że Wenezuelczycy powinni opóźnić swoje podróże lub zachować szczególną ostrożność podczas wyjazdów do USA ze względu na wydarzenia w El Paso w Teksasie i Dayton w Ohio. W komunikacie stwierdzono, że osoby jadące do USA powinny wziąć pod uwagę „niedawne rozprzestrzenianie się aktów przemocy i przestępstw z nienawiści” w Stanach Zjednoczonych. MSZ Wenezueli oceniło, że jednym z głównych powodów aktów przemocy w USA jest „niewybaczalne, masowe posiadanie broni palnej przez ludność, którą zachęca do tego rząd federalny” - relacjonuje CNN.

A USA ostrzegają przed Wenezuelą

Administracja Trumpa nie uznaje rządu prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro. USA wydały ostrzeżenie czwartego, czyli najwyższego stopnia przed wyjazdem do Wenezueli, zdecydowanie odradzając podróże do tego kraju. W ubiegłym tygodniu Departament Stanu USA podniósł także ostrzeżenie dotyczące podróży do Urugwaju z poziomu pierwszego na drugi - relacjonuje "The Washington Post".

Strzelanina w El Paso w USA. Sprawca napisał manifest o „inwazji Latynosów w Teksasie”

Wenezuela i Urugwaj wydały oświadczenia na kilka dni po masowej strzelaninie w El Paso w Teksasie. Doszło do niej w centrum handlowym. Uzbrojony w półautomatyczny karabin AK-47 sprawca zaczął strzelać do ludzi na parkingu przed supermarketem Walmart, po czym wszedł do zatłoczonego sklepu. Jest nim 21-letni Patrick Crusius. Tuż przed atakiem w internecie pojawił się wymierzony w imigrantów manifest, mówiący o „inwazji Latynosów w Teksasie”. Amerykańskie media donoszą, że jego autorem był Crusius.