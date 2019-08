Donald Trump odwiedził Dayton. Mieszkańcy witali go transparentami 'Zatrzymaj rasizm i nienawiść'

cmok_wawelski 6 minut temu 0

Nie wszyscy rozumieja chyba zakres problemu.



N.p. dlaczego pistolet na goracy klej jest zolty a wiertarka pomaranczowa?

Otoz dlaczego nie czarny zeby nie zostac zastrzelonym przez policje przy klejeniu czegos za stodola, czy majstrowaniu na balkonie z wiertarka w reku kiedy sasiadka zadzwoni na '911' ze 'strzelec na ba;konie'!

Pisze calkiem serio. 'Shoot first- ask questions later'.



A wiec w USA jest inny zakres problemow. Ponoc wczoraj wieczor na ludnym Times Sqare na Manhattanie jakiemus chlopu motocykl strzelil z gaznika w rure. Ludzie sp...i w panice jakby tsunami nadciagalo.

A tam sie tlum kreci o dowolnej porze.



Kiedy wieczorem bylismy w kinie w pewnym momencie przez sciane z sasiedniej sali bylo slychac jakis rwetes. Moze z filmu a moze ktos sie z kims na glos klocil. Popatrzylismy po sobie i zastanawialismy sie przez moment czy dawac dyla czy nie.



Mnie i moja kobite ubezpieczalnia aut co rok w obowiazkowej ankiecie pyta przy odnawianiu polisy dokad jezdzimy, ile mil, jak daleko mamy do biura itd w celu srubowania stawki ubezpieczenia, mimo ze mamy bezpieczne samochody, super historie kredytowa, 'stabilny wiek' itd a gowniarz w Teksasie idzie do sklepu, kupuje za kilka stowek chinskie AK-47 i skutkiem tego rachunki za pogrzeby i ratowanie ciezko postrzelonych ida w setki milionow od aby jednego 'incydentu'. I kto placi? My w podatkach. W New Jersey nie kupisz ale w sasiedniej Pennsylwanii - spoko. W Chicago bez szans ale w niepodalekiej Indianie - bez problemu.



Jeslibym wybral '911' na domowym telefonie i zanim ktos odbierze odlozyl sluchawke, policja oddzwania w 5 sekund. Jeslibym nie odebral i nie wyjasnil dlaczego ktos z tego numery wybral 911 - pod domem w pare minut bedzie dwa radiowozy z czajacymi sie do strzalu chlopami w kamizelkach kuloodpornych i wyciagnietymi pistoletemi. Super ale ile to kosztuje?

Z pewnoscia niemalo. Kazdy zastrzelony czy postrzelony to MILIONY UDS...



Koszt tej przekletej 2giej poprawki do Konstytucji US of Amerika o zgodzie na pistolety skalkowe i muszkiety jako prawo dla 'dobrze zorganizowanej milicji'.



Nie zebym narzekal, w USA b. mi sie podoba ale z innych powodow - ale taka refleksja.

A Trump? Znaczy to rowniez 'zdeptac'. I taki ten buc wlasnie jest jak miliony jego wyznawcow.



P. S. Wiekszosc znanej mi tzw 'Polonii' jest 'trumpowa'. Ciemnota i zabobon - polskimi cechami narodowymi?