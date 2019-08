Rosyjskie samoloty wojskowe nad Bałtykiem. NATO poderwało swoje myśliwce kilkanaście razy

e50504 3 godziny temu Oceniono 11 razy 3

Niesamowite s czasem te zbiegi okoliczno軼i, prawda? Ledwie kilka godzin po opublikowaniu listu ameryka雟kich senator闚 w sprawie wype軟ienia warunk闚 ustawy 447 w Polsce a tu prosz, W豉dimir wys豉 Misz i Kol 瞠by na Ba速yku nabroili xD



"Rosyjskie samoloty wojskowe nad Ba速ykiem." - i zn闚 si ruskie u wybrze篡 Los Angeles panosz jak u siebie



PS Jak my郵icie kt鏎e poleszuki lepsze? Te co w komentarzach udaj瞠 wiedz co to jest transponder, czy te co radz 瞠by zestrzeli, skoml帷 tch鏎zliwie spod sp鏚nicy? xD