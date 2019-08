Eksplozja w magazynie broni w Rosji. Osiem osób rannych, tysiące ewakuowanych

W poniedziałek po południu doszło do pożaru w magazynie militarnym, w którym składowano broń, w rosyjskim mieście Aczyńsk (regionie krasnojarskim). Ogień doprowadził do potężnego wybuchu.

Rosja. Wybuch w magazynie broni

Jak przekazuje agencja TASS, z nieoficjalnych źródeł wynika, że jedna osoba zginęła w wyniku wybuchu - miałby to być jeden z żołnierzy. Rosyjskie władze nie potwierdzają tej informacji. Minister obrony potwierdza jedynie informacje o co najmniej ośmiu rannych - trzy osoby trzeba było przewieźć do szpitala. Wśród poszkodowanych ma być dziecko.

W związku z eksplozją podjęto decyzję o ewakuacji ludzi mieszkających w promieniu 20 kilometrów od magazynu broni. Lokalny gubernator Alexander Uss podaje, że chodzi o sześć tysięcy osób, według TASS może być to jednak nawet 11 tysięcy osób. Dodatkowo zawieszono również ruch lotniczy w promieniu 30 kilometrów.

Wybuch w magazynie broni wojskowej nagrali mieszkańcy okolicy. Widać na nich, wysoki ogień i słup czarnego dymu, który unosi się nad magazynem. Ze wstępnych ustaleń wynika, że pożar wybuchł w pomieszczeniu, w którym składowano proch.

Wybuch był tak silny, że uszkodził budynki mieszkalne. Fala uderzeniowa miała wybić szyby w oknach wielu mieszkań. Odłamki pocisków zostały wystrzelone na kilkanaście kilometrów. To właśnie one są powodem większości obrażeń osób poszkodowanych.