Restytucja mienia ofiar Holocaustu. Prawie cały Senat USA chce od Polski załatwienia sprawy

Inicjatorami listu otwartego do Mike'a Pomepo, szefa amerykańskiej dyplomacji, byli demokratka Tammy Baldwin oraz republikanin Marco Rubio. Cały list dostępny jest na stronie internetowej Baldwin.

Senatorowie USA: Czas poprzeć słowa czynami

"Z radością przyjęliśmy Pańskie wystąpienie w Warszawie w lutym tego roku, w którym wezwał Pan Polskę do podjęcia odpowiednich kroków w celu restytucji mienia prywatnego należącego do ofiar Holokaustu, ich rodzin i innych, którym został on skonfiskowany w czasach komunizmu. Odpowiedź premiera Mateusza Morawieckiego, który stwierdził, że Polska rozwiązała ten problem, była głęboko niepokojąca. Jak Pan wie, problem nie został rozwiązany i tak po prostu nie zniknie" - napisali senatorowie.

Według nich to najwyższy czas, aby słowa poprzeć znaczącymi czynami - teraz, kiedy ocaleni z Holocaustu nadal żyją. "Zachęcamy do podejmowania odważnych inicjatyw, które pomogą Polsce rozwiązać tę kwestię tak szybko jak to możliwe" - podkreślono w liście.

Pod listem podpisała się grupa 88 senatorów. Onet.pl podaje jednak, że ta może się ona jeszcze zwiększyć.

"Czas jest tutaj bardzo cenny"

Sprawę skomentowała Światowa Organizacja Restytucji Mienia Żydowskiego. - Czas jest tutaj bardzo cenny. Biorąc pod uwagę, że ocalałych z Holocaustu jest coraz mniej, Polska powinna pilnie zająć się tym historycznym błędem - powiedział dyrektor operacyjny organizacji, Gideon Taylor. - Ten list pokazuje, że Kongres USA nie zapomniał o ocalałych z Holocaustu i pozostaje nieugięty w wyznaczeniu sprawiedliwości im należnej- dodał.